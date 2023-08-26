Скасовано концерт санкційної російської співачки Ганни Нетребко у Талліні

27 серпня 2023, 13:49

У Таллінні, після аналогічного рішення в Празі, було скасовано концерт російської оперної співачки Ганни Нетребко. На власному вебсайті, компанія з продажу квитків Piletilevi повідомила про цю ситуацію. Також, концерт вже було видалено з офіційної сторінки Ганни Нетребко.

В повідомленні квиткової компанії зазначено: «Шановний клієнте, із сумом повідомляємо вам, що концерт Анни Нетребко та Юсіфа Ей вазова, запланований на 14 листопада 2023 року (перенесений з 16.04.2021 та 05.04.2023) у Таллінні, скасовується. Сплачені за квитки кошти будуть повернені на ваш рахунок автоматично».

Співачка разом зі своїм чоловіком, азербайджанським оперним співаком Юсіфом Ейвазовим, мали виступити 14 листопада в Alexela Concert Hall. Проте, цей концерт був двічі перенесений. Організацію виступу брали на себе німецька компанія BA Management GmbH.

Зазначений виступ Нетребко та Ейвазова в Естонії мав бути їхнім першим в історії. В концертній програмі артистів мали звучати «найвідоміші твори Джузеппе Верді, Джакомо Пуччіні, Руджеро Леонкавалло, Петра Чайковського, Сергія Рахманінова та інших композиторів, які не втрачають своєї унікальності за всіх часів».

Скасування концерту Ганни Нетребко також сталося в Празі, де виступ був запланований на 16 жовтня в Муніципальному будинку.

Відомо, що після вторгнення росії в Україну, Метрополітен-опера припинила співпрацю з Анною Нетребко. Проте, вона продовжила свою співпрацю із Віденською оперою.

Важливо! На початку своєї кар'єри, Ганна Нетребко була довіреною особою президента росії путіна під час передвиборчої кампанії у 2012 році. Також, у 2014 році, вона пожертвувала мільйон рублів для відновлення театру "Донбас Опера" у Донецьку, який перебуває під окупацією, та з'явилася на фотографії разом з Олегом Царьовим, який вважається зрадником України, на фоні так званого "прапору новоросії". Дії співачки були розкритиковані МЗС Австрії.

Невдовзі після початку війни в Україні, Нетребко висловила своє осудження конфлікту та заявила, що її зустрічі з путіним були обмежені та рідкісні. Також Юсіф Ейвазов у лютому 2022 року осудив війну та висловив співчуття Україні, оскільки у нього є багато друзів і знайомих у країні. У січні 2023 року Ганну Нетребко включили до списку санкцій проти росії в Україні.