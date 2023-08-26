На росії офіційно підтверджено смерть ватажка пвк «вагнер» євгена пригожина - росЗМІ

27 серпня 2023, 14:17

Засновник приватної військової компанії "вагнер" євген пригожин загинув в результаті авіакатастрофи у Тверській області, як повідомив слідчий комітет російської федерації. Остаточний висновок та результати експертиз оприлюднено 27 серпня.

У повідомленні слідчого комітету зазначено: "У ході розслідування аварії літака у Тверській області вже завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз, і результати підтвердили особи всіх 10 загиблих. Ці імена відповідають списку, який був вказаний у польотному листі".

Вже раніше росавіація повідомила про те, що ім'я та прізвище євгена пригожина були зазначені у списку пасажирів літака, який впав 23 серпня у Тверській області. В результаті від’ємного злету загинули всі 10 людей на борту, серед яких був і пригожин, відомий як керівник пвк "вагнер" та «кухар» путіна.

Відразу після цього інциденту в кремлі відзвітували щодо подальших перспектив "вагнер". Слід зазначити, що пвк "вагнер" раніше була пов'язана з російськими військовими діями на території інших країн.

Олександр лукашенко, який є формальним лідером Білорусі, також висловив свою позицію стосовно цієї ситуації. Він заявив, що двічі попереджав пригожина, але не уточнив конкретні деталі цього попередження.