Зеленський анонсував «потужний вересень» для України

27 серпня 2023, 16:09

Міжнародна активність України у вересні буде не меншою, ніж на поточному тижні. Влада вже готує потужний вересень. Про це написав президент Володимир Зеленський у Telegram в неділю, 27 серпня.

"Ми вже працюємо над потужним вереснем для нашої країни. Наший міжнародної активності не зменшиться порівняно з попередніми тижнями", – повідомив він.

За його словами, на першому плані – забезпечення національної безпеки та оборони. Планується постачання нового оборонного спорядження для українських воїнів, такого як артилерія, бронетехніка, засоби протиповітряної оборони та ракети. Зеленський наголосив, що партнери України вже ознайомлені з цим списком потреб і очікується позитивне рішення.

Президент також додав, що наступні раунди міжнародних переговорів та розширення безпекової архітектури вже на підході.

"Постійно додаємо змісту першому Форуму оборонних індустрій. Українського змісту. Міжнародного змісту. Вільний світ потребує більшої сили для свого захисту. Разом маємо такий потенціал і продемонструємо його", – підкреслив Зеленський.

Водночас Україна також веде підготовку до міжнародних подій, зокрема сесії Генеральної Асамблеї ООН та Саміту перших леді й джентльменів. Продовольча безпека світу стоятиме в пріоритеті. Також протягом тижня очікуються кілька нарад із цих питань.

Зазначивши важливі досягнення України, Зеленський відзначив, що важливо підтримувати зв'язок з партнерами з усього світу, в тому числі з "Глобальним Півднем".

Президент поділився й іншим важливим аспектом – санкціями проти осіб, причетних до депортації українських дітей з окупованих територій. Він відзначив підтримку цього рішення і висловив вдячність всім країнам та лідерам, що допомагають відновити справедливість.

"Це важливий крок. Україна вдячна за нього. Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів. Депортація дітей, свідоме й системне намагання позбавити їх будь-якого зв’язку з рідними, намагання навчити їх ненависті до рідної країни – це російська геноцидна політика, яка заслуговує на однакове засудження всіма у світі. І я дякую кожній державі, кожному лідеру та всім міжнародним інституціям, які допомагають нам у відновленні справедливості", – заявив президент.