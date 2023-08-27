Поки що «Батьківщина-мати», але вже остаточно без радянської символіки

28 серпня 2023, 08:37

Монумент "Батьківщина-мати" наразі не перейменовано на "Україна-мати", як очікувалося до Дня незалежності, за словами генерального директора Національного музею історії України під час Другої світової війни Юрія Савчука.

За даними Виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва, – наразі не прийнято офіційного рішення щодо перейменування.

"Рішення про перейменування ще немає. Поки що продовжуємо використовувати старі назви монумента і музею", – зазначив Карандєєв.

Одночасно виконувач обов'язків міністра закликав вживати назву "Україна-мати", навіть якщо стара назва залишається офіційною.

"Ба більше, важливо активно використовувати нову назву. Ми сподіваємось, що вже незабаром буде офіційно затверджено перейменування", – додав Карандєєв.

Протягом періоду з 13 липня по 23 серпня 2023 року у Києві тривали роботи із заміни символу СРСР на Тризуб щита монумента "Батьківщина-мати".

У липні, 29 числа, генеральний директор Національного музею історії України під час Другої світової війни Юрій Савчук повідомив, що Вчена рада музею затвердила перейменування пам'ятника на "Україна-мати", однак остаточне рішення має бути ухвалено Міністерством культури та інформаційної політики. Він висловив надію, що перейменування статуї буде офіційно здійснено до 24 серпня.

У серпні, 18-го числа, Укрпошта повідомила про введення в обіг нової поштової марки під назвою "Україна-мати" з 24 серпня.

30 липня, Юрій Савчук також зазначив, що Вчена рада музею схвалила перейменування Національного музею історії України під час Другої світової війни на Музей війни за незалежність України. Інформацію про це було направлено до Міністерства культури та інформаційної політики. Новий термін був використан президентом Володимиром Зеленським під час святкування Дня прапора України 23 серпня.