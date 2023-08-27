Зустріч путіна та Ердогана: пєсков зазначив, що це відбудиться вже незабаром

28 серпня 2023, 16:19

Підготовка до зустрічі між президентами Туреччини та росії, Реджепа Таїпа Ердогана та путіна, вже ведеться. Хоча конкретні деталі та місце проведення поки що не встановлені. Речник кремля дмитро пєсков на брифінгу 28 серпня підкреслив, що інформацію про цю зустріч буде надано публіці найближчим часом.

"Зустріч відбудеться незабаром. Ми своєчасно про це повідомимо", - сказав він на брифінгу у відповідь на питання, чи можуть переговори відбутися на території росії. пєсков додав, що поки не може навести додаткових деталей.

пєсков також підкреслив, що домовленості про зустріч мають свої дати, адже важливо дотримуватися цих згод для ефективної взаємодії між країнами: "Існують певні домовленості щодо дат оголошення, і ми маємо намір дотримуватися цих домовленостей".

Щодо зернової угоди за участі росії, Туреччини та Катару, – пєсков відзначив, що наразі конкретних домовленостей щодо угоди з Катаром не було досягнуто. Він додав, що дискусії щодо цього – продовжуються в різних форматах.

Попередньо було повідомлено, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати росію для проведення зустрічі з путіним для обговорення питань, пов'язаних з зерновою угодою. Ця ініціатива виникла після того, як сам путін скасував свій візит до Туреччини.