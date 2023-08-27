Президентка Угорщини зробила заяву, що Зеленський має розпочати перемовини з рф

28 серпня 2023, 20:01

Президентка Угорщини, Каталін Новак, закликала українського лідера, Володимира Зеленського, щодо початку переговорів з російською федерацією. Цю думку вона висловила в інтерв'ю порталу Index.

В інтерв'ю, Новак підкреслила, що в питанні війни між росією та Україною не може бути виключно військового розв'язання. "Цей конфлікт триває понад півтора року, і я не бачу жодних ознак військового розв'язання, яке призвело б до сталого миру в довгостроковій перспективі. Тому потрібно сідати за стіл переговорів. Я висловила цю тверду думку Зеленському як у відкритому спілкуванні, так і приватно", - наголосила президентка Угорщини.

Каталін Новак також зазначила, що розуміє бажання українських політиків захистити свою країну та осуджує російську агресію. Вона висловила готовність Угорщини приєднатися до мирних переговорів. "Я вбачаю важливість участі Угорщини у будь-якому процесі, що може сприяти миру. Я повідомила українського президента про наш намір долучитися до переговорів, включаючи ті, що пов'язані з Формулою миру. Ця пропозиція була прийнята з розумінням", - додала Новак.

Варто відзначити, що під час її нещодавнього візиту до Києва, Новак вже висловлювала позицію, що російська агресія проти України має завершитися звільненням Криму.

Разом з тим, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також закликав Україну до переговорів і заявив, що «Захід боротиметься до останнього українського солдата».