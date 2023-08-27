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Суспільна думка
Політика / Суспільство
28 серпня 2023, 20:28

Прикро, коли з вуст Папи Римського звучать імперіалістичні ідеї росії - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило сум на тлі поширення Папою Римським Франциском російських великодержавних ідей, які використовуються кремлем для виправдання насильства над українцями. Про це заявив речник МЗС України, Олег Ніколенко, в понеділок, 28 серпня.

Він навів цитату з виступу Папи Франциска перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді, який відбувся в Санкт-Петербурзі 25 серпня. У своєму виступі Папа закликав не забувати про спадщину великої росії та висловив подяку за те, що молодь "йде вперед" з цією спадщиною.

Ніколенко підкреслив, що саме такі імперіалістичні погляди, що виражаються через "велику матінку росію" та "потребу" у порятунку, допомагають кремлю виправдовувати насильство та агресивну політику, які призвели до втрат для України.

Речник МЗС України висловив занепокоєння тим, що російські великодержавні ідеї, які лежать в основі хронічної агресивності росії, проголошуються Папою Римським. Він відзначив, що місія Папи передбачає підвищення обізнаності російської молоді щодо реальності нинішньої політики російського керівництва.

Примітно, що на офіційному сайті Ватикану Vatican News публікується текст звернення Папи Римського до молоді, але відсутня саме згадана цитата. Проте, в інтернеті є відеозапис цієї частини виступу Папи.

Джерело: "МЗС України"
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