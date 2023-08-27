В Уряді зазначили, що в Україні передумови для посилення призову – відсутні

28 серпня 2023, 15:46

Україна продовжує проводити мобілізаційні заходи в рамках планового режиму. Згідно з повідомленням РБК-Україна, цю інформацію підтвердив Федор Веніславський, член комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, у ході ефіру телемарафону.

За його словами, з самого початку російської агресії мобілізаційні заходи в Україні проводяться в плановому режимі. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже активно розпочали вручення повісток військовозобов'язаним, які мають спеціальності, необхідні для служби на фронті та передовій.

Веніславський наголосив, що на цей час в Україні відсутні додаткові передумови для посилення мобілізації. Всі дії проводяться згідно з планом, який визначений з початку конфлікту.

«В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни», - сказав він.

Він додав, що, на жаль, в ході війни є загиблі та поранені військові, так що втрати потрібно поповнювати.

«Відповідно територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями», - заявив Веніславський.

Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав від військових запит на посилення мобілізації.