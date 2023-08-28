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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
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Суспільна думка
Політика / Події
29 серпня 2023, 20:48

Якщо опанує свій страх, то путін вирушить на форум до Китаю - ЗМІ

Згідно із повідомленням від агентства Bloomberg, російський поки що президент путін висловив намір взяти участь у міжнародному форумі "Один пояс, один шлях", який запланований на жовтень та відбудеться у Китаї.

Згідно із зазначеним джерелом, глава держави-агресора прийняв запрошення глави Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у даній події.

Слід відзначити, що від моменту, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна, – російський лідер мало покидає межі росії. За цей період він утримався від участі в таких міжнародних заходах, як саміт БРІКС у Південній Африці та наступної місяця запланований саміт Великої двадцятки.

Нагадаємо, що також на горизонті планується зустріч у Сочі між президентами Туреччини та росії, Реджепом Таїпом Ердоганом і путіним.

Джерело: "Bloomberg"
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