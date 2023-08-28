За яйця в Естонії оштрафували російського опозиційного журналіста Бабченка

29 серпня 2023, 13:51

В Естонії російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко зазнав адміністративного стягнення в розмірі 100 євро за інцидент, пов'язаний з закидуванням посольства рф у Таллінні яйцями. За даними ERR, він поділився цією новиною в ефірі телеканалу ETV+.

«Мені виписали штраф - 100 євро. Ця справа мені обійшлася в 140 євро, тому що я купив чотири яйця по 10 євро за штуку», - розповів журналіст, коментуючи подію.

Бабченко підкреслив свою готовність сплатити штраф, оскільки він поважає закони Естонії та не планує проводити подібні акції в майбутньому.

Також він опублікував виписку з рішенням естонського суду на своїй сторінці у Facebook, в якому його дії були кваліфіковані як порушення громадського порядку в громадському місці.

Сам Бабченко наголосив на своїй прихильності до Естонії та поділився своїм баченням цього інциденту: «Обожнюю Естонію. Закидати русняве посольство яйцями прирівнюється до ‘викидати сміття не у відведеному для цього місці, забруднювати водойму або фонтан’. Ну, так. Болото воно і є. Не фонтан», - зазначив він.

Нагадаємо, що Аркадія Бабченка затримали поліцейські Таллінна 29 липня у зв'язку з інцидентом, коли він закидав посольство РФ в столиці Естонії яйцями.