Кулеба заявив, що путін вбив пригожина, який із ним провів «успішні» перемовини

29 серпня 2023, 19:26

Поки що президент росії путін напряму пов'язаний зі смертю керівника російської військової компанії "вагнер" євгена пригожина, навіть попри попередні обіцянки щодо гарантій безпеки. Ця ситуація викликала значний резонанс та ускладнює можливість встановлення довіри до переговорів з росією.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу у Парижі, повідомляє "Укрінформ".

«Що стосується закликів до переговорів із путіним, то кожен, хто про це запитує, повинен запитувати не нас, а пана пригожина. У нього був конфлікт із путіним, він провів успішні переговори з путіним, припинив цей конфлікт, домовився про гарантії безпеки, а потім путін його вбив», – сказав Кулеба.

Нещодавно також було зазначено, що і сам президент України Володимир Зеленський натякнув на можливу причетність російської влади до смерті пригожина. Він підкреслив, що "Україна не має нічого спільного з цим інцидентом", але зауважив, що всі розуміють, хто міг би бути причетний.

За офіційними повідомленнями кремля, бізнес-літак з пригожиним на борту зазнав аварії у Тверській області. Ця подія сталася рівно через два місяці після невдалої спроби військового перевороту, яку організували пригожин та військова компанія "вагнер" 23 червня 2023 року.