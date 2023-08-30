Успішно застосовано власну далекобійну зброю на відстані за 700 кілометрів – Зеленський

31 серпня 2023, 16:15

Україна вдало застосувала далекобійну зброю, яка дійшла цілей на відстань за 700 кілометрів. Про це в четвер, 31 серпня, повідомив президент Володимир Зеленський через свій Telegram-канал після проведення селекторної наради.

"Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів", – написав глава держави без якихось подробиць.

Також Володимир Зеленський вислухав доповідь головкома генерального штабу Збройних Сил України Валерія Залужного, щодо ситуації на передовій, зокрема, оборонних та наступальних дій. Він зазначив, що українські війська продовжують рух уперед.

Нарада також включала інформацію від Міністерства оборони про постачання зброї та боєприпасів. Особливу увагу приділено великій партії броньованих евакуаційних машин.

Президент поділився, що Міністерство інфраструктури готує наступні кроки в межах зернового коридору. Крім того, він наголосив, що Кабінет Міністрів та Офіс Президента активно працюють над підготовкою до зими, включаючи питання енергетичної стабільності.

"Кабмін, наш Офіс працюють над підготовкою до зими: енергетична система, Пункти Незламності, бомбосховища. МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року. І звичайно ж, звіти розвідок про військові та політичні кроки наших ворогів", - додав Володимир Зеленський.

Варто відзначити, що вночі 30 серпня на росії було оголошено про масовану атаку "українських дронів", з якої, за ствердженням ворожих сил ППО, – було збито деякі цілі у шести регіонах.