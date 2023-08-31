01 вересня 2023, 14:48

Ще два заблокованих судна вирушили з порту Південний в Одеській області. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України в п'ятницю, 1 вересня.

Балкери Anna-Theresa (прапор Ліберія) та Ocean Courtesy (Маршаллові острови) рухаються встановленим тимчасовим коридором в напрямку Босфору. На борту суден – 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату.

Вказано, що обидва кораблі знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії та перебували в порту Південний до повномасштабного вторгнення рф.

Так, балкер Anna-Theresa знаходився в порту з 22 лютого 2022 року, а Ocean Courtesy – з 16 лютого 2022 року.

Нагадаємо, у серпні після припинення зернової угоди Україна відкрила у Чорному морі коридори для проходу цивільних торговельних суден, насамперед тих, які застрягли в портах після початку вторгнення рф.

Як відомо, 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно – контейнеровоз Joseph Schulte, а 26 серпня – ще одне – балкер Primus.