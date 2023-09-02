Нобелівський фонд «передумав» запрошувати послів із росії, білорусі та ірану

02 вересня 2023, 16:47

Фонд Нобелівських премій повідомив, що його рішення запросити всіх послів на церемонію нагородження викликало «жваву реакцію», і він скасовував запрошення представників росії, білорусі, ірану та ультраправої партії Швеції.

На офіційному сайті фонду повідомлено: «Ми визнаємо різку реакцію Швеції, яка повністю затьмарила це повідомлення. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити виняток зі звичайної практики – не запрошувати послів росії, білорусі та ірану на церемонію вручення Нобелівської премії у Стокгольмі», – йдеться у заяві.

Втім, на церемонію вручення престижної нагороди в Осло, Норвегія, будуть запрошені всі посли.

1 вересня фонд Нобелівських премій вніс зміни до своєї політики запрошень і запросив росію, білорусь, іран та лідера раніше забороненої ультраправої шведської партії на церемонію.

Того ж дня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив здивування рішенням фонду запросити росію на церемонію, і відзначив, що уникнув би запрошення країни-агресора, якби вирішував це питання.

Представники трьох шведських політичних партій негайно оголосили про бойкот церемонії через рішення фонду запросити представника рф.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна також висловив критику фонду Нобелівських премій за запрошення росіян і білорусів на бенкет з нагоди вручення премій у шведському Стокгольмі.