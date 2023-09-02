Українські захисники прорвали першу лінію оборони росіян – Тарнавський

03 вересня 2023, 15:42

Українські сили рішуче прорвали першу лінію оборони росії неподалік від Запоріжжя після тривалого процесу розмінування та очікують швидкого просування. Про це заявив генерал Олександр Тарнавський, командувач угруповання військ «Таврія», в інтерв'ю The Guardian.

Тарнавський вказав, що росія витратила значну частину свого часу та ресурсів на будівництво першої лінії оборони, спрямовуючи лише 20% на другу та третю лінії. Він наголосив, що москва не очікувала, що українські війська зможуть пройти через цю оборонну лінію.

За його словами, українські сили наразі знаходяться між першою та другою лініями оборони та активно розширюють свій контроль на території, яка була захоплена в ході останніх бойових дій. Також він вказав, що наразі проводяться дії для знищення російських військових підрозділів, які забезпечують відступ російських військ за другу лінію оборони.

Величезне мінне поле затримало українські війська на кілька тижнів, доки піхотні сапери розчищали шлях пішки. За словами Тарнавського, російські війська «просто стояли та чекали на українську армію», відстрілюючи техніку снарядами та дронами. Проте тепер цей бар'єр подолано, і росіяни вже розпочали маневри та змушені відступити, в той час, як українці повернулися до своїх танків та бронетехніки.

На знак того, що на москві відчувають тиск, – вони перекинули до цього району війська з ліній фронту на території окупованої України — Херсона на заході та Лиману на північному сході — а також зсередини росії, за словами генерала.