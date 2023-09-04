Верховна Рада відновила електронне декларування, головний законопроєкт прийнято в цілому

05 вересня 2023, 17:43

Верховна Рада прийняла закон щодо відновлення електронного декларування під час воєнного стану. Про це нардеп Ярослав Железняк повідомив у Telegram 5 вересня.

Закон про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану (№9534) отримав підтримку 329 депутатів.

Згідно з текстом закону, реєстр декларацій залишиться закритим ще на один рік, а декларанти матимуть можливість добровільно подати заяву щодо персонального відкриття своєї декларації в НАЗК протягом цього року.

Зауважимо, що головна поправка, яка передбачала відкриття декларацій, не знайшла підтримки, отримавши лише 199 голосів. Це може вплинути на сприйняття Міжнародним валютним фондом (МВФ), оскільки Україна вже пропустила дедлайн до 1 серпня на цей структурний маяк.

До цього обов'язок подавати декларації про доходи в Україні було скасовано після початку війни. Проте влада країни зобов'язалася відновити електронне декларування до 1 серпня 2023 року в рамках угоди з МВФ.

Згідно з меморандумом, також передбачено автоматичне внесення інформації з інших баз даних та реєстрів, а також заповнення спрощених декларацій чиновниками під час дії воєнного стану. Це структурний маяк до кінця жовтня 2023 року.

Попередньо стало відомо, що посол Євросоюзу радить Україні відновити електронне декларування, що є необхідним для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.