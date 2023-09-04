Фільм «Юрик» вилучено з показу для перемонтажу без згадки Маріуполя – СТБ

05 вересня 2023, 19:51

Телеканал СТБ прийняв рішення вилучити з показу поточну версію фільму "Юрик" з метою внесення змін до сюжету картини. Цю інформацію було оприлюднено на офіційній сторінці телеканалу в Instagram. Оновлена версія стрічки буде розроблена компанією-виробником ОSNOVAFILM production. Головна зміна полягатиме в тому, що з фільму буде виключено будь-яку згадку про Маріуполь як місце подій.

У повідомленні телеканалу говориться: «Ми дякуємо мешканцям Маріуполя, захисникам міста та всім українцям, які звернули нашу увагу на невідповідність частини сцен у художньому фільмі "Юрик" історичній правді. СТБ вилучить з показу поточну версію стрічки і вибачається перед глядачами, яких поранив її показ. Телеканал СТБ доручив компанії-виробнику стрічки ОSNOVAFILM production внести значні зміни та розробити нову версію фільму. Зокрема, виключити будь-яку згадку про Маріуполь як про місце, в якому розгортаються події, й не використовувати назв інших українських міст, які перебували чи тимчасово перебувають під російською окупацією. Художня стрічка має включати документальний постскриптум, який відобразить реальні факти про масштаб російських злочинів і жертв серед мирного населення і не міститиме проявів інших організацій в частині висвітлення евакуаційного процесу», - йдеться у публікації. – «При цьому для нас важливо, щоб реальна історія українського Маріуполя та безневинних жертв російської війни була частиною національної пам'яті. Тож у День міста-героя Маріуполя телеканал СТБ здійснить спеціальний показ документальних стрічок, зокрема "Маріуполь. Невтрачена надія"».

Крім того, телеканал планує включити документальний постскриптум до фільму, який відобразить реальні факти про масштаб російських злочинів та жертв серед мирного населення під час війни.

Окрім змін у фільмі, СТБ вводить нову посилену систему перевірки контенту, присвяченого подіям часу повномасштабної війни, що буде поширюватися на всіх зовнішніх партнерів-виробників контенту та внутрішні команди авторів.

Раніше команда фільму визнала, що "Юрик" є художнім фільмом і не відображає реальних трагедій, до яких причетні російські окупанти в Маріуполі. Стрічка розповідає історію 11-річного хлопчика, який намагається врятувати себе та свою родину від ворожої окупації та подій війни.

Телеканал СТБ також анонсував спеціальний показ документальних стрічок, включаючи "Маріуполь. Невтрачена надія," у День міста-героя Маріуполя.