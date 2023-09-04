Україна виплатить 500 тисяч доларів пілоту, який передав Мі-8 – ГУР

05 вересня 2023, 20:57

28-річний Максим Кузьмінов, пілот гелікоптера Мі-8, який був переміщений до України, отримає винагороду в розмірі 500 тисяч доларів за цей крок. Інформацію про це підтвердив Андрій Юсов, представник ГУР МОУ, у ході телемарафону.

Юсов наголосив, що ця компенсація буде виплачена в національній валюті України. Він зазначив, що існує відповідне законодавство, яке було підписано президентом України у квітні 2022 року, що передбачає компенсацію для осіб, які переходять на бік України разом із технікою.

У цьому контексті він заохочує росіян, які не бажають ставати воєнними злочинцями, переходити на український бік та долучитися до захисту своєї честі та совісті, борючись проти путінського режиму.

Нагадаємо, що 23 серпня українська розвідка повідомила про успішну спецоперацію, в ході якої російський пілот доставив гелікоптер Мі-8 до України. Пілот та його родина зараз перебувають в Україні. Всю сім'ю завчасно вивезли з росії.

Зараз Україна офіційно гарантує виплату грошової винагороди за кожну справну одиницю військової техніки, яку російські військовослужбовці переведуть на територію України. Наприклад, за літак обіцяють виплатити 1 мільйон доларів, за гелікоптер - 500 тисяч доларів, за танк - 100 тисяч доларів.