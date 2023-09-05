Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
06 вересня 2023, 16:23

Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони

Рустема Умєрова призначено новим міністром оборони замість Олексія Резнікова. Рішення підтримали 338 депутатів, і всі фракції висловили свою підтримку. Про це було повідомлено народним депутатом Ярославом Железняком в середу, 6-го вересня.

Рустем Умєров, якому 41 рік, раніше очолював Фонд держмайна. Він відомий своєю роботою над організацією "зернового коридору" і участю в обміні полоненими. Умєров також входив до складу української делегації, яка брала участь у переговорах з росією навесні 2022 року.

Починаючи з серпня 2019 року, Умєров був парламентарієм від фракції "Голос" і обіймав посаду секретаря Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. До приходу в політику, він працював бізнесменом, інвестором, меценатом і радником Мустафи Джемілєва.

Верховна Рада України
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: