Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони

06 вересня 2023, 16:23

Рустема Умєрова призначено новим міністром оборони замість Олексія Резнікова. Рішення підтримали 338 депутатів, і всі фракції висловили свою підтримку. Про це було повідомлено народним депутатом Ярославом Железняком в середу, 6-го вересня.

Рустем Умєров, якому 41 рік, раніше очолював Фонд держмайна. Він відомий своєю роботою над організацією "зернового коридору" і участю в обміні полоненими. Умєров також входив до складу української делегації, яка брала участь у переговорах з росією навесні 2022 року.

Починаючи з серпня 2019 року, Умєров був парламентарієм від фракції "Голос" і обіймав посаду секретаря Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. До приходу в політику, він працював бізнесменом, інвестором, меценатом і радником Мустафи Джемілєва.