06 вересня 2023, 17:20

Голова Верховної Ради, Руслан Стефанчук, прибув до Токіо з робочим візитом для участі у парламентському саміті G7. Про це він повідомив у середу, 6 вересня, на своїй сторінці у Facebook.

"Розпочинаю робочий візит до Японії для участі у парламентському саміті G7", – написав він.

Стефанчук також розповів, що під час його візиту до Японії відбудуться важливі двосторонні зустрічі з головами парламентів країн G7.

Окрім того, голова Ради виступить у межах першої сесії саміту, де буде обговорено агресію Росії проти України та міжнародний порядок.

"Безперечно – у фокусі уваги – Україна та всебічна підтримка партнерами нашої країни у протидії російському агресору", – додав Стефанчук.

На конференції голів парламентів країн "Великої сімки" також візьмуть участь представники інших країн, зокрема, Японії, США, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та Європарламенту.

Нагадаємо, що 29 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і висловив готовність України укладати двосторонні угоди з Японією в рамках декларації G7.