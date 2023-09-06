Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта у День воєнної розвідки

07 вересня 2023, 15:15

Президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал-лейтенантом. Відповідний указ №564/2023 був опублікований на офіційному веб-порталі глави держави 7 вересня, у День воєнної розвідки України.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - говориться в документі.

Уранці того ж дня, Кирило Буданов, який є 37-річним головою Головного управління розвідки Міноборони, привітав розвідників у відеозверненні. У цьому відео він запалює свічки на торті під звук "бавовни" та таємниче посміхається.

Важливо відзначити, що Кирило Буданов очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України 5 серпня 2020 року, маючи тоді військове звання генерал-майора. Вищий рівень військового звання в Україні - генерал.

7 вересня 1992 року, відповідно до указу президента, у складі Міністерства оборони України було створено Управління воєнної стратегічної розвідки.