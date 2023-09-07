У Раді зареєстрували законопроєкт про покарання за образу військових

08 вересня 2023, 17:41

У Верховній Раді з'явився законопроєкт, який пропонує введення нового виду покарання за проявлення неповаги до військовослужбовців — штраф від 3400 до 5100 гривень або арешт до 15 діб. Цей законопроєкт №10014 був зареєстрований народним депутатом і представником президента у парламенті Федіром Веніславським.

Згідно з цим законопроєктом, запропоновані зміни передбачають доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 185, яка визначає неповагу до військовослужбовців та інших представників правоохоронних органів. Законопроєкт конкретизує, що каратимуть за неповагу, яка "проявилась в образливому чіплянні до військових чи у перешкоджанні реалізації ними своїх прав та свобод".

Порушників можуть також залучати до громадських робіт на строк від 50 до 60 годин, виправних робіт на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або суспільно-корисних робіт на строк від 240 до 360 днів.

Ця ініціатива виникла після того, як полтавського фітнес-тренера Романа Заволоку 1 вересня було відправлено до СІЗО під підозрою в образі честі та гідності військовослужбовця. Санкція цієї статті передбачає до п'яти років ув'язнення.