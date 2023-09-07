Уряд призначив Андрія Даніка тимчасово виконувати обов’язки голови ДСНС України

08 вересня 2023, 21:05

У п'ятницю, 8 вересня, Кабінет міністрів на своєму засіданні призначив тимчасово виконувати обов'язки голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрія Даніка. Про це повідомив Тарас Мельничук, представник Кабміну у Верховній Раді, через свій Telegram-канал.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків першого заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даніка Андрія Миколайовича", – зазначив він.

Андрій Данік народився 26 жовтня 1978 року в місті Кропивницький. Він закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України у 2002 році. З 2020 року він очолював управління ДСНС України у Черкаській області, а перед цим обіймав посаду керівника управління ДСНС України у Донецькій області.

25 серпня уряд звільнив Сергія Крука з посади голови ДСНС. Його відставка пов'язана з перевірками, які були проведені у ДСНС у зв'язку з авіакатастрофою у Броварах у січні 2023 року. Унаслідок цієї авіакатастрофи загинуло 14 осіб, включаючи міністра внутрішніх справ, його першого заступника та інших високопосадовців. Слідство дійшло висновку, що службова недбалість призвела до цієї трагедії, і оголосило підозру п'ятьом посадовцям ДСНС у справі про авіакатастрофу.