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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
09 вересня 2023, 14:15

Зеленський провів Ставку. Обговорили захист енергетики і портів

У суботу, 9 вересня, Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача, на цей раз присвячену захисту об’єктів енергетики та портів. Він поділився цією інформацією у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив: "Ставка. Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури зернового коридору. Захист прифронтових територій. Підготовка до зими."

На цьому засіданні були вислухані доповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики та керівників компаній Укренерго, Укргідроенерго, Нафтогазу, а також Генерального штабу Збройних Сил України.

Президент закінчив свій запис словами: "Усі доручення роздані. Робота триває".

Нещодавно в Укренерго було заявлено, що енергетична система країни готова до зимового сезону, і триває активна підготовка до опалювального періоду. Вже виконано від 60% до 80% необхідних робіт, і особлива увага приділяється захисту обладнання від можливих обстрілів.

Президент України
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