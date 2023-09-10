Рустем Умєров вперше провів телефонну розмову з главою Пентагону

11 вересня 2023, 21:12

Міністр оборони Сполучених Штатів, Ллойд Остін, вперше провів телефонну розмову з міністром оборони України, Рустемом Умєровим, повідомляє Міністерство оборони США через свою пресслужбу.

«Глава Пентагону привітав Умєрова із призначенням та підтвердив незмінну підтримку України з боку США. Крім цього, міністр Остін надав оновлену інформацію про діяльність США з надання допомоги у сфері безпеки та обмінявся думками з Умєровим щодо пріоритетів, пов'язаних із задоволенням невідкладних потреб України на полі бою, а також потреб у потенціалі на довгострокову перспективу», - розповіли у відомстві.

Остін і Умєров також обговорили порядок денний майбутнього засідання контактної групи з питань оборони України, яке заплановане на наступний тиждень на авіабазі "Рамштайн". Обидва міністри підтвердили свою готовність до тісної співпраці.

6 вересня Рада призначила колишнього керівника Фонду держмайна, Рустема Умєрова, новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова. У перший день на посаді, Умєров поділився планами щодо реформ в Міністерстві оборони, включаючи впровадження електронного військового квитка та перехід до електронного формату діяльності ВЛК.