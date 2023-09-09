«Вишки Бойка» повернуті під контроль України – ГУР

11 вересня 2023, 13:05

Українські військові здійснили операцію із повернення під свій контроль бурових газо- та нафтовидобувних платформ недалеко від узбережжя Криму в Чорному морі, які також відомі як "вишки Бойка". Цю інформацію надало Головне управління розвідки Міністерства оборони України в понеділок, 11 вересня.

«Унікальну операцію з встановлення контролю над "вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи Петро Годованець та Україна, а також СПБУ Таврида і СПБУ Сиваш», – йдеться у повідомленні.

Також повідомлено, що під час операції спецпризначенці захопили цінні трофеї, включаючи запаси вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет) та РЛС Нева, яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Розвідка нагадала, що під час однієї з фаз операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і був змушений відступити.

Нагадаємо, що росія захопила українські вишки у 2015 році та використовувала їх у військових цілях, включаючи як вертолітні майданчики, так і для розміщення засобів РЛС.