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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
12 вересня 2023, 14:41

Зеленський наклав вето на закон №9534 про декларування з закритими реєстрами

Президент України Володимир Зеленський вирішив використати право вето і заблокував законопроєкт щодо відновлення обов'язкового електронного декларування для чиновників, який передбачав закриті реєстри ще на один рік. Про своє рішення глава держави повідомив у своєму офіційному акаунті у соціальній мережі Facebook зранку 12 вересня.

«Вето. Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко» – написав він.

📌 Законопроєкт №9534 був ухвалений Верховною Радою України 5 вересня. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія того ж дня висловив пояснення, що обмеження щодо закритості реєстру було внесено на прохання декларантів з прифронтових територій, чиї родичі могли бути під загрозою.

📅Раніше, 27 липня, Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо відновлення електронного декларування чиновників у першому читанні. Обов'язкове подання декларацій було припинено через вторгнення Росії.

Джерело: "Офіс Президента"
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