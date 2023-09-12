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Суспільна думка
Влада
13 вересня 2023, 17:22

ЗСУ офіційно підтвердили удар по порту Севастополя

Українські збройні сили вчинили удар по Севастополю, який зараз тимчасово перебуває під окупацією, у середу, 13 вересня. Про це інформує Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України (СтратКом).

"Вранці 13 вересня ЗСУ завдали успішних ударів по засобах ВМС та портовій інфраструктурі окупантів у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі в самому Севастополі були зафіксовані чисельні вибухи. Пізніше міністерство оборони російської федерації повідомило про атаку, під час якої було запущено 10 крилатих ракет на судноремонтний завод імені С. Орджонікідзе, що призвело до пошкоджень двох кораблів.

В свою чергу, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що внаслідок цієї події був пошкоджений великий десантний корабель та підводний човен російських збройних сил. російські Telegram-канали стверджують, що мова йде про корабель "мінськ" та підводний човен "ростов-на-дону".

Джерело: "СтратКом ЗСУ / AFU StratCom"
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