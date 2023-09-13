ЗСУ офіційно підтвердили удар по комплексу ППО С300/400 «Тріумф» в Євпаторії

14 вересня 2023, 16:35

Вночі 14 вересня була проведена спеціальна операція в районі Євпаторії, виконана спільними зусиллями військової контррозвідки, Служби безпеки України та Військово-морських сил України. Відбулась серія потужних вибухів в місці розташування російського ракетного комплексу "земля-повітря". Інформацію про це повідомили в телеграм-каналі «Стратком ЗСУ».

Джерела в СБУ розкрили подробиці цієї операції у розмові з "Українською правдою". За їх словами, українські Збройні Сили вивели з ладу російський комплекс ППО "Тріумф", що оцінюється вартістю 1,2 мільярда доларів США.

🚀Для виконання операції були залучені безпілотники та ракети "Нептун". Атака розпочалася з ураження радарів та антен комплексу безпілотниками, а після цього ракети "Нептун" завдали фатальних ушкоджень пусковим установкам С300/400 "Тріумф".

🕔💥 Про вибухи в районі Євпаторії стало відомо близько 5 ранку. Вони відбувались поруч із військовою частиною окупантів.

🔥💥Відповідно до інформації від місцевих жителів, було чути серію потужних вибухів, а на горизонті здіймався величезний стовп чорного диму. Фотографії наслідків подій вже з'явилися в мережі.

📅Нагадаємо, що 13 вересня також відбулися вибухи в Севастополі, де Збройні Сили України знищили великий десантний корабель та підводний човен рф.