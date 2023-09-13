Успіхи ЗСУ в Андріївці на Бахмутському напрямку - Маляр

14 вересня 2023, 16:52

Село Андріївка на Бахмутському напрямку було визволено Україною. Про це 14 вересня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі.

"На Бахмутському напрямку ми рухаємось вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини. Андріївка — Україна💪. Закріплюємось на зайнятих позиціях", — написала вона.

Але, "!!ситуація дуже складна і мінлива тримаємо кулаки за наших" – додала Маляр у своєму дописі.

❗❗❗ Офіційна заява 3-ої окремої штурмової бригади:

"Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань".

📌Андріївка знаходиться за десять кілометрів від Бахмута та входить до Іванівського старостинського округу, який включає села Іванівське, Андріївка, Кліщіївка, Берхівка та селище Хромове.

📅Раніше, 10 вересня, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що Сили оборони України взяли під контроль частину селища Опитне, розташованого біля Авдіївки.

📅Президент Володимир Зеленський 5 вересня також відвідав бригади ЗСУ, які беруть участь в наступальних операціях на Бахмутському напрямку.