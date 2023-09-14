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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
15 вересня 2023, 16:52

Зеленський зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі, Карімом Ханом. Про це глава української держави повідомив у Telegram в п’ятницю, 15 вересня.

"Співпраця нашої держави, всіх наших правоохоронних інституцій та Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом – це абсолютно системний підхід, який наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини", – зазначив президент.

Зеленський нагадав, що вже є перший конкретний результат цієї співпраці – історичний ордер на арешт президента рф володимира путіна. Він висловив сподівання, що буде ще багато інших справедливих результатів.

📅 Нагадаємо, 14 вересня в Києві стартувала робота польового офісу МКС, який став найбільшим представництвом Міжнародного кримінального суду за межами Гааги.

Джерело: "Офіс Президента"
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