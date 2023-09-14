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Суспільна думка
Влада / Суспільство / Події
15 вересня 2023, 18:59

Повітряні Сили показали як та чим б’ють по російським кораблям

Повітряні сили з успіхом знищують ворожі цілі, використовуючи британські авіаційні крилаті ракети Storm Shadow та французькі Scalp. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram 15 вересня.

Він відзначив, що британські та французькі ЗМІ виявили інтерес до типу крилатих ракет, які українські пілоти використали для атак на плавзасоби «мінськ» і «ростов-на-дону», що слідують за москвою.

📌"Доповідаю! У авіації Повітряних сил є два типи крилатих ракет, надані партнерами для протистояння окупанту. Британські Storm Shadow ми встановлюємо під лівим крилом Су-24М, французькі Scalp - під правим. Обидві ракети працюють чудово, надаючи окупантам жодного шансу!" - заявив Олещук.

❗Командувач Повітряних сил також відзначив, що під крилами українських бомбардувальників є місце і для німецьких ракет Taurus. "Це дозволить нам грати ще ефективніше в "міста", - додав він.

На відеозапису, опублікованому командувачем, можна побачити, як президент Володимир Зеленський розписується на ракеті Scalp під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ.

📅Нагадаємо, вчора стало відомо, що ЗСУ уразили два російські кораблі в Чорному морі. Тоді йшлося про патрульні судна типу «василь биков», які були атаковані в південно-західній частині Чорного моря.

📅13 вересня у Севастополі під ракетний удар потрапили великий десантний корабель "мінськ" і підводний човен "ростов-на-дону".

Джерело: "Повітряні Сили України"
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