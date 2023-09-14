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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада / Події
15 вересня 2023, 20:26

Президент провів чергове засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 15 вересня, провів чергову Ставку головнокомандувача. Про це повідомив глава держави у Telegram.

"Ставка. Детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Доповіді Головкома та командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок", - написав він.

✅За словами президента, був заслуханий звіт про завершені спеціальні операції та приділена увага плануванню майбутніх дій.

✅ Крім того, розглядалися питання постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту.

"Велика доповідь Мінстратегпрому щодо поточної динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування", - підкреслив Зеленський.

Президент України
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