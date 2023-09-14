15 вересня 2023, 20:26 Президент провів чергове засідання Ставки Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 15 вересня, провів чергову Ставку головнокомандувача. Про це повідомив глава держави у Telegram. "Ставка. Детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Доповіді Головкома та командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок", - написав він. ✅За словами президента, був заслуханий звіт про завершені спеціальні операції та приділена увага плануванню майбутніх дій. ✅ Крім того, розглядалися питання постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту. "Велика доповідь Мінстратегпрому щодо поточної динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування", - підкреслив Зеленський. Президент України irtafax.com