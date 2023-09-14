Проєкт державного бюджету на 2024 рік ухвалено Урядом

15 вересня 2023, 13:01

Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету в розмірі 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду на суму 3 трлн 108 млрд грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у п'ятницю, 15 вересня.

📌Згідно з прем’єр-міністром, ключовий акцент цього проєкту бюджету – забезпечення оборони та безпеки нашої держави. "Ми спрямовуємо більше половини всіх ресурсів бюджету - 1 трильйон 685 млрд грн на підтримку оборони та безпеки. Ця сума на 113 млрд грн більше, ніж цього року. Ми збільшимо наш арсенал зброї та техніки, включаючи дрони, боєприпаси та ракети. Щорічні податки громадян та бізнесу будуть спрямовані на підтримку наших збройних сил та забезпечення оборони", – зауважив Шмигаль.

✅ Другим пріоритетом в бюджеті буде соціальна сфера, і видатки на це складатимуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж у поточному році.

✅ Третім важливим напрямком буде медицина та освіта, і на ці галузі передбачено виділення 179 млрд грн на освіту, що на 23 млрд більше, ніж у цьому році, та 202 млрд грн на медицину, що перевищує видатки 2023 року на 24 млрд грн.

✅ Четвертим пріоритетом є підтримка ветеранів, і видатки на цю програму збільшуються удвічі — з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у наступному році.

✅ "П’ятий пріоритет – це відновлення нашої економіки. Жодного підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника", – розповів очільник уряду.

📅 Нагадаємо, у серпні дефіцит держбюджету України перевищив власні надходження. Це пов'язано з тим, що Україна не отримувала грантової допомоги від США у минулому місяці.