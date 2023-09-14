Путін про мирні перемовини і «танці»: розмова двох диктаторів

15 вересня 2023, 14:02

Під час зустрічі з формальним лідером білоруського режиму олександром лукашенко, російський поки що президент путін висловив своє ставлення до заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо можливості переговорів між росією та Україною. російські ЗМІ та Телеграм-канали повідомили про це.

За словами путіна, "для України важливо гопак не забути". Мовляв, вона (Україна - ред.) весь час "під чужу музику і під чужу дудку буде танцювати".

"А танцювати, до речі, все одно всім так чи інакше доведеться під "бариню"", - додав путін, натякаючи на вплив зовнішніх факторів на рішення України.

Диктатор також відзначив, що росія відкрита для переговорів, але інша сторона (Україна – ред.), на його думку, не бажає обирати дипломатичний шлях.

Він інформував про те, що понад 300 тисяч російських добровольців вже висловили бажання брати участь у так званій «спецоперації», і наголосив на їхній патріотичній мотивації.

Традиційно путін заявив про намір розвивати співпрацю з КНДР в рамках міжнародного права.

Щодо інформації про направлення північнокорейських добровольців до так званої зони «сво», – російський диктатор вважає нісенітницею.

📅Нагадаємо, путін встановив умову для "діалогу" з Україною, зазначивши, що росія не може припинити бойові дії, оскільки Україна веде контрнаступ проти її військ.

❗Президент України Володимир Зеленський також висловив своє ставлення до переговорів, назвавши поточний момент "поганим" для їхнього проведення.