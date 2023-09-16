Окупанти в Криму намагаються продати вкрадену нерухомість, включно з квартирою Зеленських. Поспішають

16 вересня 2023, 21:45

Окупаційна адміністрація в анексованому Криму висловила намір реалізувати приблизно 100 об'єктів української нерухомості. Про це інформує так званий речник «державної ради» Криму, володимир константинов, у своєму каналі на платформі Telegram.

За словами константинова, на території Криму вже відбулося вісім аукціонів щодо реалізації конфіскованої української нерухомості. Згідно з даними, на сьогодні російські окупанти уклали угоди купівлі-продажу на суму понад 815 мільйонів російських рублів.

"У майбутньому планується продаж близько 100 об'єктів націоналізованої власності. Це включає житлові приміщення, зокрема квартиру подружжя Зеленських, санаторно-курортні заклади, торговельні та комерційні приміщення. Від реалізації цих об'єктів очікується надходження в республіканський бюджет на суму понад 800 мільйонів російських рублів", - підкреслив константинов.

📅Раніше, наприкінці весни, так звана "влада" в Криму конфіскувала квартиру, яка належала подружжю Володимира Зеленського, розташовану у Ялті. Також окупаційна влада "націоналізувала" будівлю Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі.

📅У лютому, окупанти прийняли рішення щодо "націоналізації" майна "іноземних громадян і держав, які здійснюють недружні дії щодо росії", включаючи приблизно 500 об'єктів нерухомості.