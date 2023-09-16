Послол Україи приймав участь в протестах проти виступу Нетребко біля Берлінської опери

16 вересня 2023, 13:37

Посол України в Німеччині та приблизно 150 інших осіб виразили свою незгоду і протестували під час виступу Анни Нетребко в Берлінській опері. Тем не менше, оперний спектакль "Макбет" з російською співачкою в головній ролі завершився "з бурхливими оплесками". Про це повідомляє DW та Berliner Zeitung.

Протести відбулися перед будівлею Німецької державної опери Staatsoper Unter den Linden. Учасники акції тримали прапори України та плакати з написами, такими як "Жодної сцени для Нетребко", "Увага! російська культура — спонсор війни", "чекістів до стінки".

Однак наприкінці виступу в Берлінській опері Нетребко “аплодували стоячи” та кричали "браво". Після закінчення опери демонстранти кричали глядачам «Ганьба!», «Немає сцени для російської пропаганди!» та «росія – терористична держава!». Оратор також сказав у мегафон: “Де ваша совість? Ви розважаєтесь, а росіяни вбивають наших людей».

📌У цьому сезоні Анна Нетребко виконуватиме в Німецькій державній опері партію леді Макбет в опері Верді. Напередодні прем'єри посол України в Німеччині Олексій Макеєв опублікував на сайті Change петицію проти виступів Нетребко.

📅Нагадаємо, що у березні 2022 року Берлінська опера вирішила, що Анна Нетребко не братиме участі в постановці "Турандот". Тоді Нетребко заявила, що “дистанціювалася” від керівництва рф, а з путіним бачилась дуже давно.

📅 Цього літа концерти Нетребко було скасовано в Празі та Таллінні.