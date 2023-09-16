В Гостомелі росія втратила багато «елітних» військових фахівців – ГУР

16 вересня 2023, 17:57

Під час боїв у Гостомелі російські окупанти зазнали значущих втрат, втративши 200 елітних фахівців, які мали захопити летовища та аеропорти. Про це повідомив командир підрозділу спецпризначення, офіцер-розвідник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, який брав участь у битві за Київ, в офіційному Telegram-каналі відомства в суботу, 16 вересня.

За його словами, російські війська мали намір висадити десант і захопити аеродром Антонов. Цей аеродром, за планами Кремля, мав стати ключовим хабом для швидкого перекидання транспортної техніки та військових сил для окупації столиці.

🔸"Схоже, росіяни думали, що повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час "приштинського кидка" в Косово від 12 червня 1999 року.

Вони думали, що в Гостомелі повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час подій у Казахстані на початку січня 2022 року.

Вони були настільки самовпевнені, не усвідомлюючи, що мають справу з українцями", - наголосив він.

Дії спецпризначенців ГУР та інших підрозділів Сил безпеки та оборони України в Гостомелі були спрямовані на знищення якнайбільшої кількості сил і засобів ворога і запобігання захопленню аеродрому.

У результаті жорстких боїв злітно-посадкова смуга на аеродромі стала непридатною для прийому російських транспортних літаків з військами та технікою. Збройні сили України завдали значних втрат ворожому війську.

"У боях за аеродром Антонов держава-агресор втратила близько 200 елітних бойових фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів, які десятиліттями брали участь у військових навчаннях такого типу", - повідомив представник ГУР.

📅Як вже повідомлялося, надважкий літак Ан-124 Руслан Авіаліній Антонова вилетів з аеропорту Гостомель буквально за лічені години до широкомасштабного російського вторгнення і таким чином залишився цілим.

📅Варто відзначити, що в лютому 2022 року, під час повітряної атаки російських військ на територію аеропорту Гостомель, літак Ан-225 Мрія було спалено.