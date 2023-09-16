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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
17 вересня 2023, 16:10

Зеленський привітав рятувальників з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський висловив привітання українським рятувальникам з професійним святом і відзначив їхні досягнення у наступних словах:

"За щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій — вже тисячі врятованих після російських обстрілів людських життів, понад 100 тисяч ліквідованих пожеж, понад 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів."

Президент висловив свою подяку всім рятувальникам за їхню самовідданість:

"Я дякую всім, хто рятує, за те, що ви даєте такий зразок — зразок самовідданості та зосередженості на інтересах держави та людей. З Днем рятівника!"

Президент України
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