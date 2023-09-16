Зеленський привітав рятувальників з професійним святом

17 вересня 2023, 16:10

Президент України Володимир Зеленський висловив привітання українським рятувальникам з професійним святом і відзначив їхні досягнення у наступних словах:

"За щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій — вже тисячі врятованих після російських обстрілів людських життів, понад 100 тисяч ліквідованих пожеж, понад 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів."

Президент висловив свою подяку всім рятувальникам за їхню самовідданість:

"Я дякую всім, хто рятує, за те, що ви даєте такий зразок — зразок самовідданості та зосередженості на інтересах держави та людей. З Днем рятівника!"