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Суспільна думка
Влада / Суспільство / Події
17 вересня 2023, 16:46

Офіційно визнано полоненим Ігоря Колихаєва, мера Херсона

Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус полоненого міського голови Херсона Ігоря Колихаєва. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на сина Колихаєва.

📌Статус полоненого мера було офіційно підтверджено 13 вересня. Святослав Колихаєв, син полоненого голови, зазначив:

"Я зв’язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території рф. Де саме та про стан його здоров’я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу."

📅Нагадаємо, що у червні 2022 року російські окупанти викрали Колихаєва, провівши обшук на його робочому місці. Є свідчення, що спочатку його утримували в ІТТ№1 в Херсоні, а пізніше вивезли. Існують різні версії щодо місця утримання міського голови Херсона. ЗМІ також повідомляли про кількох свідків, які стверджують, що бачили його.

❗Ігор Колихаєв — єдиний міський голова обласного центру в полоні росіян і один з кількох голів місцевого самоврядування, кого досі не звільнили.

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