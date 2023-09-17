Електронний реєстр військового обліку: у Раді внесено законопроєкт

18 вересня 2023, 20:45

Сьогодні, 18 вересня, до Верховної Ради України було внесено законопроєкт №10062, спрямований на створення електронного реєстру військовозобов'язаних. Інформацію про це стало відомо у понеділок.

Законопроєкт має на меті поліпшення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасників бойових дій та спрощення процедури оформлення цього статусу в умовах воєнного стану, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих чи померлих захисників України.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, у реєстр будуть включені наступні відомості :

персональні дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

службові дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

інформація про потребу у комплектуванні особовим складом Збройних Сил України та інших військових формувань, за винятком даних, які становлять державну таємницю.

❗ Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах, таких як Податкова служба, МОЗ, Мін'юст, МВС, ЦВК, Держміграційна служба та інші відомства.

❗ До того ж, військові відомства отримають доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти військовозобов'язаних. Вся ця інформація буде доступна в електронному кабінеті кожного військовозобов'язаного, який буде створений в рамках цього законопроєкту.

Законопроєкт також передбачає спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій, яке тепер буде здійснюватися на підставі електронної довідки про безпосередню участь особи у захисті держави.