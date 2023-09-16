Звільнено всіх замім Резникова, в тому числі Маляр

18 вересня 2023, 14:07

Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення всіх шістьох заступників міністра оборони, внаслідок призначення нового очільника відомства. Про це стало відомо з допису представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, яке з'явилося в Telegram 18 вересня.

Зазначено, що були відправлені у відставку заступники колишнього міністра Олексія Резнікова, а саме:

Гаврилов Володимир Валеріанович, який виконував обов'язки заступника міністра оборони України;

Замлинський Ростислав Теодозійович, також заступник міністра оборони України;

Маляр Ганна Василівна, яка обіймала посаду заступника міністра оборони України;

Шарапов Денис Олександрович, також заступник міністра оборони України;

Шевченко Андрій Віталійович, який відповідав за питання європейської інтеграції;

Дейнега Віталій Олегович, заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також був звільнений Костянтин Ващенко з посади державного секретаря Міноборони України.

За інформацією Української правди, всі заступники подали заяви про добровільне звільнення після прохання Рустема Умєрова і не планують повертатися на свої попередні посади. Наразі проводяться консультації щодо нових кандидатів на посади заступників міністра оборони.

✅ Джерело, близьке до Міністерства оборони, вказало, що "проходить повна оновлення".

📅 Нагадаємо, що 6 вересня Верховна Рада підтвердила призначення Рустема Умєрова, колишнього голову Фонду держмайна, на посаду очільника Міністерства оборони. На наступний день Умєров представив п'ять пріоритетів, за якими він планує працювати на своїй посаді.