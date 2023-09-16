За удари росії по енергетиці України буде неминуча відплата – Буданов

18 вересня 2023, 14:50

Україна готується дати відповідь на можливі атаки російських сил на свою енергетичну інфраструктуру восени. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Кирило Буданов, в інтерв’ю виданню The Economist.

❗Він підкреслив, що Україна вже активно працює над спеціальною кампанією стримування та відплати, готуючись відповісти на можливі удари окупантів по енергетичних об'єктах у відповідь на це.

"Нехай почнуть. Вони також отримають відповідь", - наголосив начальник Головного управління розвідки.

Він також відкинув спекуляції про те, що розширений військовий потенціал України може призвести до ескалації конфлікту. За словами Буданова, операції Сил оборони не порушують міжнародних правил ведення війни.

«Ніхто не вірить, що Великобританія чи США були агресорами у Другій світовій війні, хоча вони також бомбили територію Німеччини», - сказав Буданов, додавши, що у росії зафіксовано «нуль» жертв серед цивільного населення. Це свідчить про свідомі рішення України.

💥Головний розвідник також відзначив, що Україна має можливість перервати сухопутний шлях росії до окупованого Криму до початку зими, що може призвести до паніки на росії та мобілізації її резервів.

Буданов також відзначив, що російська 25-та загальновійськова армія, яку передчасно розгорнули на сході, – має численні проблеми у складі та техніці. Він вважає, що повільний темп просування проти добре підготовленого ворога — цілком нормальна ситуація, та цей контрнаступ триває. В України ще є достатньо часу до настання сезону бездоріжжя, а це – важливий факт.