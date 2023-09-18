ЗСУ підтвердили ураження штабу російських окупантів в районі Мелітополя

19 вересня 2023, 17:46

Вранці 19 вересня, Збройні сили України успішно вдарили по штабу російських окупантів в районі тимчасово окупованого Мелітополя. Про це повідомлено Управлінням стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил України.

"Збройні Сили України вразили штаб окупантів поблизу тимчасово окупованого Мелітополя", - повідомили в телеграм-каналі СтратКому ЗСУ.

🚀Удари були нанесені близько 7:00 за місцевим часом, інформує Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Раніше вранці про вибухи в окупованому Мелітополі повідомили міський голова Іван Федоров та Центр національного спротиву. У своєму телеграм-каналі Федоров зазначив, що місцеві жителі повідомили про понад п'ять вибухів, найгучніший з яких стався в районі "Автокольорлиту".

✔Окупаційна "адміністрація міста Мелітополя" стверджує, що російська ППО "збила чотири ракети", від уламків яких загорівся "непрацюючий цех" заводу "Автокольорлит", а інша частина уламків приземлилася у полі.