Азербайджан розпочав операцію у Карабасі: лунають сирени та вибухи

19 вересня 2023, 14:09

Азербайджан розпочав "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху з метою відновлення конституційного ладу, повідомило Міноборони Азербайджану у вівторок, 19 вересня.

🚀За допомогою високоточної зброї ведуться операції знищення прифронтових і внутрішніх позицій, а також вогневих точок, бойової техніки та військових об'єктів ЗС Вірменії, як зазначено в офіційному повідомленні.

Формальною причиною для початку операцій став підрив вантажівки, що призвело до звинувачень в адресу вірменських військових. У Баку називають подібні події продовженням терористичної політики Вірменії проти Азербайджану.

❗ За інформацією місцевих ЗМІ, наразі в Степанакерті оголошено повітряну тривогу, і мобільний зв'язок припинено.

💥 Крім того, азербайджанські ЗМІ представили момент знищення ЗРК ТОР ЗС Вірменії в районі Степанакерта.

📅Раніше Вірменія стверджувала, що Азербайджан накопичує війська на кордоні для "проведення нової військової провокації проти Нагірного Карабаху".