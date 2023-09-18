Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
19 вересня 2023, 14:09

Азербайджан розпочав операцію у Карабасі: лунають сирени та вибухи

Азербайджан розпочав "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху з метою відновлення конституційного ладу, повідомило Міноборони Азербайджану у вівторок, 19 вересня.

🚀За допомогою високоточної зброї ведуться операції знищення прифронтових і внутрішніх позицій, а також вогневих точок, бойової техніки та військових об'єктів ЗС Вірменії, як зазначено в офіційному повідомленні.

Формальною причиною для початку операцій став підрив вантажівки, що призвело до звинувачень в адресу вірменських військових. У Баку називають подібні події продовженням терористичної політики Вірменії проти Азербайджану.

❗ За інформацією місцевих ЗМІ, наразі в Степанакерті оголошено повітряну тривогу, і мобільний зв'язок припинено.

💥 Крім того, азербайджанські ЗМІ представили момент знищення ЗРК ТОР ЗС Вірменії в районі Степанакерта.

📅Раніше Вірменія стверджувала, що Азербайджан накопичує війська на кордоні для "проведення нової військової провокації проти Нагірного Карабаху".

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: