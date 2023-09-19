Азербайджан припинив «антитерористичні заходи» в Нагірному Карабасі

20 вересня 2023, 14:25

Азербайджан вирішив припинити проведення "антитерористичних заходів" в Нагірному Карабасі, як повідомило Міноборони країни у середу, 20 вересня.

В офіційному повідомленні Міністерства оборони Азербайджанської Республіки зазначається: "Міністерство оборони Азербайджанської Республіки повідомляє, що з урахуванням звернення представників вірменських жителів Карабаху, яке надійшло через російський миротворчий контингент, досягнуто домовленості щодо призупинення антитерористичних заходів."

Згідно з цією домовленістю, сторони дійшли до таких умов :

Збройні сили Вірменії та незаконні вірменські збройні формування, що розташовані в Карабаському районі, повинні здати зброю, залишити свої бойові позиції та військові пости, а також повністю роззброїтися. Підрозділи збройних сил Вірменії мають покинути територію Азербайджану, а незаконні вірменські збройні формування мають бути розформовані.

Паралельно з цим здається все озброєння і важка техніка.

Реалізація цих процесів забезпечується в координації з російським миротворчим контингентом.

📅Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан розпочав військову операцію в Нагірному Карабасі з метою "відновлення конституційного ладу". У регіоні застосовували авіацію та артилерію.

Міністерство оборони Вірменії стверджувало, що збройні сили республіки не присутні в Нагірному Карабасі, а прем'єр-міністр Нікол Пашинян підкреслив, що Вірменія не має наміру розпочинати військові дії проти Азербайджану. Після його заяви у центрі Єревана розпочалися протести.

✅ Сьогодні вранці Карабах заявив про припинення вогню і роззброєння.