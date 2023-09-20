З урахуванням зауважень Венеціанської комісії в Раді ухвалено закон про нацменшини

21 вересня 2023, 17:50

Верховна Рада привела у відповідність закон "Про національні меншини" до рекомендацій Венеціанської комісії. На засіданні 21 вересня законопроєкт №9610 було підтримано 318 народними депутатами. Про це інформує співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у своєму телеграм-каналі.

"ВР в цілому прийняла пріоритетний євроінтеграційний Законопроєкт 'Про національні меншини (спільноти) України' щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України #9610. За - 318 депутатів", — повідомила народна депутатка.

Законопроєкт визначає, хто такі національні меншини та регулює їхні права. Він також дозволяє використовувати мови національних меншин у рекламі, на різних заходах та під час надання допомоги. Крім того, в законопроєкті визначено порядок визначення населених пунктів, де більшість складають національні меншини, і розробляється методологія використання їхніх мов у певних регіонах.

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", цей законопроєкт враховує рекомендації Венеціанської комісії, зокрема, оновлене визначення "національні меншини (спільноти)" у відповідності до Рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 року.

Зміни, запропоновані в законопроєкті, передбачають гарантії безоплатного забезпечення підручниками (зокрема, електронними) для учнів, які належать до національних меншин. Зміни також дають можливість використовувати мови національних меншин у сфері реклами, на публічних, культурно-мистецьких та розважальних заходах, а також надання допомоги та захисту жертвам домашнього насильства.

Законопроєкт також уточнює критерії для розроблення методології використання мов національних меншин у населених пунктах, де ці меншини проживають традиційно або складають значну частину населення. Він також визначає "спеціалізовані книгарні, створені для реалізації прав національних меншин".

❗Важливо відзначити, що Венеціанська комісія оприлюднила висновок до цього закону у червні 2023 року, рекомендуючи врахувати положення Європейської конвенції з прав людини, Рамкової конвенції про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.