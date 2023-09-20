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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
21 вересня 2023, 18:51

Зеленському не дозволили виступити в Конгресі США

Президент України Володимир Зеленський не отримав дозволу виступити перед спільним засіданням верхньої та нижньої палат Конгресу США. Про це повідомляє видання The Guardian в четвер, 21 вересня.

За матеріалами видання, спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті, відхилив прохання української сторони сьогодні вранці. Він пояснив це тим, що не вистачило часу для спільного звернення через напружений законодавчий тиждень.

Маккарті додав, що «для Зеленського буде організована зустріч з членами Конгресу. Подібні зустрічі проводились і для прем'єр-міністрів Великої Британії та Італії під час нещодавніх візитів", - йдеться у повідомленні. Також спікер нагадав, що Зеленський вже мав можливість виступити перед Конгресом.

Джерело: "The Guardian"
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