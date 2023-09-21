Зустріч Зеленського з сенаторами Конгресу США відбулась за закритими дверима

21 вересня 2023, 21:24

Президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу, де зустрівся із лідерами Палати представників та 100 сенаторами. Після цього у Зеленського запланована аудієнція із президентом Джо Байденом.

Як повідомляє "Голос Америки", у кімнаті, де відбулася закрита зустріч, висить синьо-жовтий прапор, підписаний українськими бійцями з передової у Бахмуті. Цей прапор Зеленський минулого року подарував Конгресу під час свого першого візиту до США.

Конгресмен-республіканець Майкл Маккол сказав, що під час закритих переговорів Зеленський попросив про передачу Україні винищувачів F-16 та балістичних ракет ATACMS. 🚀

«Я спитав: "Який у вас план щодо перемоги? І що вам потрібно для перемоги?" Зокрема це дві речі: авіація – F-16 й ATACMS. Їм треба артилерія далекої дії, щоб здійснювати удари по Криму, звідки летять іранські дрони, – зараз вони цього не мають. Зараз їхні війська ідуть вперед без прикриття з неба, вони мають розміновувати поля вночі власними руками. Ми б не відправили свої війська в таких умовах. Тому ми маємо дати їм те, що їм потрібною. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив», - сказав Маккол.

📈Очікується, що Зеленський має переконати Конгрес підтримати пропозицію Білого дому про збільшення допомоги Україні. Нове фінансування передбачає допомогу на 24 мільярди доларів.

📅 Візит Зеленського до США розпочався 18 вересня. Президент України виступив на засіданні Генасамблеї ООН та у Конгресі.