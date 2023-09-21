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Суспільна думка
Політика / Суспільство / Події
21 вересня 2023, 21:42

Ракети ATACMS поки що не передаватимуть Україні

Сполучені Штати Америки наразі не передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS, проте, як зазначив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван, це питання може стати об'єктом обговорення в майбутньому. У своєму оголошенні він сказав:

"Глава США Джо Байден вирішив, що не надаватиме Україні ракети ATACMS на даному етапі, але він не виключає можливості обговорення цього питання в майбутньому."

При цьому, Джейк Салліван також додав, що танки Abrams будуть поставлені в Україну у наступних днях та тижнях згідно з розкладом, але він не оголосив деталі цього процесу громадськості з міркувань безпеки.

📅Раніше президент України Володимир Зеленський висловив надію, що Україна та США наближаються до успішного завершення обговорення постачання ракет ATACMS.

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